彰化市「石牌坑親子生態步道」蘊藏豐富的自然生態，有台灣特有種的台灣葉鼻蝙蝠。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

螢光蕈在夜間發生奇幻的光芒。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市「石牌坑親子生態步道」是近來竄紅的生態祕境，彰化市規劃導覽行程，安排一生至少看一次「夜幕降臨」才會出沒的「蝙蝠俠」出洞群飛，聆聽樹蛙鳴叫，欣賞螢光蕈在夜間發生奇幻的光芒。

彰化市石牌坑親水生態步道位於彰化市東區八卦山的「石牌坑」，因為四面佛寺附近的小溪流，長年都有湧泉而孕育了豐富的生態，形成婉如鬼斧神工古河道，保有原始自然的生態景觀。

彰化市公所打造石牌坑親水生態步道，低碳工法，榮獲2021年公共建築景觀園治獎，步道健行讓人驚喜步道保留了原始自然景觀，更有豐富的動植物，包括黃綠澤蟹、密毛魔芋、螢光蕈、台灣米蝦、樹蛙、人面蜘蛛等，徜徉其間彷彿置身世外桃源。

彰化市公所表示，石牌坑三寶是「蝙蝠、雷公槍和螢光蕈」，其中的蝙蝠還是台灣特有種的台灣葉鼻蝙蝠，也是台灣食蟲類最大的蝙蝠，翼展60公分。

台灣葉鼻蝙蝠在驚蟄至春分各蝙蝠群族入續回石牌坑，葉鼻蝙蝠是母系社會，忠貞原棲地，母蝠王會帶領族群生活養育及遷移，生態專家曾調查附近彰化市四面佛寺裡頭生活的台灣葉鼻蝠，有二群「生殖群」母子蝠，特別安排戶外教學，探訪蝙蝠各群族遷移。

密毛魔芋又稱雷公槍，是台灣最高傲最臭美的花是，而台灣密度最高及數量最多就在石牌坑。

彰化市公所表示，為了讓人們深入生態，不定期舉辦戶外教學教室，邀請專家擔任解說導覽員，4月分夜間生態小旅行將登場，歡迎報名，來場生態奇幻之旅。