台中市大里區新南路1棟公寓地下室長期被人堆置廢棄物，不但環境髒亂更可能影響公共安全。（台中市議員李天生服務處提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區新南路1棟公寓地下室長期被住戶堆置廢棄物，經多次勸說仍置之不理，恐影響公共安全，台中市議員李天生19日要求，若住戶未於期限處理，請市府強制清除；中市住宅發展工程處表示，將再邀環保局及公所會勘，若有違反而不處理市府將強制執行清除。

內新里長林溢源指出，該棟大樓1位住戶將回收物堆放在地下室，長期下來，地下室被各式雜物淹沒，進出通道旁也堆滿雜物，不但蚊蠅叢生、環境髒亂，更擔心發生火災恐危害大樓住戶安全，經多次勸告未果。目前限對方於月底前清理，不過對方借口有車輛擋住無法作業，里辨公處還特地張貼公告提醒民眾不要停車，當事人至今無動作，十分困擾。

李天生接獲陳情指出，去年台中市興中街大火即為房東囤放大批雜物堵塞逃生通道，造成6人死亡慘劇，若月底當事人仍置之不理，要求市府展現公權力，依廢棄物清理法、傳染病防治法等規定，針對堆置雜物行為開罰，並強制執行清除，避免發生重大災害。

台中市住宅發展工程處表示，該社區無設置管理委員會，住宅處將邀集環保局及公所會勘，如查獲違反公寓大廈管理條例，市府將依規定要求所有權人制止並立即清除改善，若經制止而不從者，市府將強制執行清除，維護住家環境品質與公共安全。

環保局表示，此案後續如有強制執行清除需求，環保局將以專案方式協助清理，另大里區清潔隊已加強周邊環境巡檢，如有發現違反廢棄物清理法的情形，也將依規辦理限期改善及處分事宜。