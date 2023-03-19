國姓鄉公所首次在鹿神祭活動舉行鹿茸養生餐競賽，縣長許淑華充當主持人訪問參賽選手。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華、國姓鄉長邱美玲頒發鹿茸養生餐競賽冠軍獎盃及獎金。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

國姓鄉長邱美玲頒發境內優良鹿場認證，期盼鹿茸產業再創高峰。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣國姓鄉鹿神祭19日熱鬧登場，上千名遊客聚集在南港村水鹿大街參加山林越野健行，接著有鹿神踩街繞境，祈求疫情退散、天降甘霖，及鹿神安座大典；鹿農認捐300兩的鹿茸，供現場消費滿300元遊客抽獎，其中來自台中市的張姓夫婦運勢超旺，各抽中10兩鹿茸，合計20兩，現賺2萬元。

國姓鄉南港村飼養水鹿逾百年歷史，有台灣水鹿原鄉之稱，目前飼養水鹿數量比當地人口還多，年產值高達2億元，與國姓咖啡並列為重要產業，每年3月至6月是鹿茸產季，國姓鄉公所都會舉行鹿神祭，行銷當地農特產，受新冠肺炎疫情影響鹿神祭停辦3年，國姓鄉長邱美玲今年恢復舉辦鹿神祭，盛況再現，南投縣長許淑華、立委馬文君等人也共襄盛舉。

鹿神祭暨枇杷展售活動，主要行銷社區的鹿茸、咖啡、枇杷、青梅等農特產品，遊客在水鹿大街攤位消費滿300元，就能參加抽獎，鹿農認捐300兩的鹿茸當獎品，堪稱歷年來最多，頭獎3名，每人獨得16兩鹿茸，市價1萬6000元，其中來自台中市的張姓夫婦運勢超旺，購買養生鹿茸飲品滿額，各自都抽中10兩鹿茸，合計20兩，現賺2萬元。

鹿神祭期間，國姓鄉公所首次舉行鹿茸養生餐競賽，褒雄宮也舉行加冠晉祿擲筊大賽，獎品有金箔招財水鹿、鹿神紀念招財錢母等，遊客捐獻香油錢或消費滿額，即可參加擲筊競賽；農委會水保局加碼送好禮，參賽者擲筊比賽者在水保局環境保育成果展拍照打卡，可獲得摸彩券，有機會獲得市價3萬元的長榮航空日本仙台雙人來回機票。