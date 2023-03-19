冬天汗水、油脂分泌不多，許多人可能不會每天洗頭，不過洗澡呢？一位女子好奇，「大家真的都每天洗澡嗎？」，表示自己冬天時2、3天才會洗一次澡，「我沒洗澡別人還是會說香香的」，貼文一出，掀起兩派女生們論戰。

原PO在Dcard發文表示，冬天時她每隔2、3天才會洗一次澡，特別寒流來襲時天氣冷到不行，更加減少她洗澡的頻率，不過就算沒洗澡，她還是會洗腳、用卸妝水擦拭脖子，有時候還會用毛巾擦拭身體，讓她覺得意外的是，「我沒洗澡別人還是會說香香的」。

對此，許多人紛紛回應，「一天不洗我就會覺得身上有一層髒髒的膜」、「超噁」、「我是絕對天天洗澡洗頭，沒洗心裡很不舒服」、「妹妹很多皺摺，不洗是要臭死嗎？」、「台灣有冷成這樣嗎…？」、「不洗頭還好，但不洗澡也太噁」、「有夠噁還沾沾自喜是怎樣」。

不過也有另一派網友分享，「到底誰規定要每天洗澡」、「我很冷都2天洗一次哈」、「我自己學護理的也沒天天洗欸，真的不敢跟朋友講，只有家人知道哈哈哈哈，我沒洗澡但會換內褲，保持沒異味就好，雖然大部分人都說不每天洗很噁心，但其實也很多跟我們一樣的人只是沒講出來而已，我覺得沒人規定24小時後就要洗一次澡，大家只是從小爸媽這樣說然後跟著做養成習慣而已」。