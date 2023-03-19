南韓高人氣女團BLACKPINK 3月18日、19日一連兩天在高雄開唱，不僅讓全台歌迷嗨翻，也吸引不少明星藝人前往朝聖。豈料，昨(18)日的演唱會卻意外引發不少爭議，不只女星賈永婕被人在社群論壇上發文抱怨，連名媛林牧潔也因為遮擋視野的行為引發網友抨擊。

紅豆食府董娘、名媛林牧潔昨日在IG上以限時動態的方式一連PO出多張帶女兒去看BLACKPINK演唱會的照片。然而，其中一張照片拍下她女兒站在椅子上的畫面，並配文寫下：「直接站椅子上跳。」雖然該則限時動態已經刪除，但有網友將其轉貼至《Dcard》上發文。

有網友以「小孩站在椅子上跳還沾沾自喜」為題發文，表示：「站椅子應該是明文規定禁止吧，可以看到小孩的身高站上去根本超過成人一個頭。」批評林牧潔的行為不妥，而她的行為也讓不少網友相當生氣，紛紛在留言區中寫下：「就是這些老鼠屎後面的人才會被迫要站起來，更後面的也是整個骨牌效應」、「素質真的有夠差」、「別人花錢看表演，要看你小孩在那邊噪音跟群魔亂舞喔。」一時引發抨擊聲浪。

事實上，此前也有人在《Dcard》分享，女星賈永婕也是擋視線的其中一人，讓不少網友批評她。對此，賈永婕於今(19)日在臉書發文回應，指出：「昨天我坐在舞台側邊6800的位子，現場的氣氛真的很嗨！靠舞台中央區域的觀眾都站起來，我們也要站起來才能看到。但是今天發現有造成後面朋友的困擾還是抱歉，以後會多注意的！」