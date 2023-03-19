韋伯將擔任巨人開幕戰先發投手。（美聯社資料照）

洋基明星重炮手「法官」賈吉（Aaron Judge）休賽季一度被傳出將加盟西岸球隊巨人，但最終仍以9年3.6億美元（約新台幣110億元）回歸舊巢，擔任巨人招募員的王牌投手韋伯（Logan Webb）相當失望，被問到是否會在開幕戰面對賈吉時投出故意觸身球，韋伯則予以反駁。

這只是廣播節目《Willard & Dibs》主持人埃斯皮諾薩（Alex Espinoza）的玩笑話，而韋伯也表示自己並不會這麼做，「當我知道賈吉沒有選擇加入我們，我和其他人一樣傷心，不過他是一個偉大的傢伙，我很高興他得到了一份大合約。」韋伯已經確定擔任巨人例行賽首戰先發投手，球隊將在客場面對洋基。

整個休賽季，賈吉曾多次與巨人「傳出曖昧」，因為出生在加州的緣故，賈吉從小就是巨人球迷，藉由這層關係，巨人休賽季展開追逐賈吉的計畫，韋伯及克勞佛（Brandon Crawford）親自加入招募團隊，就連大聯盟知名作家海曼（Jon Heyman）也在推特放出法官將與巨人簽約的消息。曾跟進報導的《舊金山紀事報》記者斯拉瑟（Susan Slusser）苦笑表示，希望洋基球迷不要再追殺她了。

上賽季以62發全壘打刷新美聯單季最多轟紀錄，賈吉曾透露自己首選是與洋基重新簽約，順利簽下心儀的合約後，賈吉也被任命為洋基隊史第16任隊長，可以說是名利雙收。