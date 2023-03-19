美國國防部選擇了澳洲航太公司高超音速發射系統公司(Hypersonix Launch Systems)，開發可以測試超音速技術的實驗飛機。

防衛新聞(Defense News)報導，這是「高超音速高節奏機載測試能力」(High-Cadence ,簡稱HyCAT) 的開發計劃，期望開發出一種低成本、可重複使用的高速飛行器。計畫主管韋德少校(Ryan Weed)說：「這不是飛彈或無人機的開發專案，而是將高超音速技術應用到載人飛機上。」

美國國防部沒有說澳洲公司得到的合約總價，該公司也沒有回應。

據報導，軍方正在測試70 個研究計畫，目標是飛行器可以超過5馬赫的速度。然而，基礎測試設備不足，成為這些專案的限制因素，許多項目每年只進行幾次的試驗，有效數據與進度過於緩慢，使得研發一直停滯不前。五角大樓希望每星期可以至少進行一次測試，這就是HyCAT的任務。

獲得美國國防部青睞的是Hypersonix公司所開發的DART AE，它可用來測試高速速材料、組件、感測器以及通信與控制系統。據該公司所說，DART AE 以液態氫為燃料，混入超燃沖壓發動機後，產生極強的推力，飛行速度可達 7 馬赫。

目前該飛機已完成地面測試，計劃於2024年初首飛。