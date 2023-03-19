2004年NBA選秀狀元「魔獸」霍華德，昨在T1聯盟戰場遇上改披台啤英熊球衣的2009年NBA選秀榜眼塔壁，結果霍華德30分、21籃板表現雖然遠優於塔壁的10分、8籃板，桃園永豐雲豹仍以98比99飲恨敗給英熊，錯過戰績超越台中太陽升上聯盟第5位置的最佳機會。

這是英熊洋將塔壁本季首次登場，也讓比賽變成NBA榜眼與狀元的對決，有了塔壁的刺激，霍華德上半場就打得很強勢，半場貢獻18分、15籃板，更讓塔壁提前吞下3犯，不過英熊仍靠柯歐斯、瓊斯兩名洋將領軍，打完上半場，取得51比44領先。

不過塔壁第三節馬上找回面子，竟讓霍華德第三節得分掛零，也讓英熊持續保有領先優勢，來到末節，英熊更以87比72大幅領先，但在最後6分12秒，取代蔣淯安先發位置的英熊菜鳥後衛曹薰襄撞傷右大腿退場，也讓雲豹趁機打出6比0追上。

幸好柯歐斯及時投進三分球，周伯勳又幸運補進兩分，英熊重新擴大領先到14分，可是雲豹靠著霍華德、艾夫伯攜手打出10比0攻勢再次追上，可是鄭瑋卻在最後1分10秒搶投三分沒進，柯歐斯最後55秒兩罰俱中，英熊仍以96比90領先。

艾夫伯最後45秒切入打板放進兩分，柯歐斯進攻持球時遭到包夾掉球，雖有明顯拉人與推人動作，裁判卻當作沒看到，還把球權判給雲豹，艾夫伯最後17秒馬上飆進三分球，接著把周伯勳送上罰球線，結果他竟兩罰落空。

幸好跳球過後換成柯歐斯兩罰俱中，時間還剩7.6秒，雲豹竟然交給才剛換上場的呂蔡瑜倫三分匆忙出手沒進，雲豹只能再把柯歐斯送上罰球線，他在最後2秒兩罰中1，提前宣告贏球，就算艾夫伯投進壓哨三分球也沒用！