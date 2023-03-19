台積電到美國設廠，引發矽盾是否被美國瓜分，甚至戰爭時美國會摧毀台積電等爭議。前國安會副祕書長楊永明對此質疑，現在台灣的籌碼好像就只剩下半導體與台積電，其實低薪是台灣社會危機，要讓台灣的體質更強壯，需要產業改革及更好的創業環境，讓台灣不單靠台積電支撐。執政者應避免刻意挑起兩岸紛爭，讓全民都可安心努力的拚經濟，將各行各業的實力轉化成國際的影響力，才是守護台灣民主最務實的方式。

楊永明今(19日)在臉書發文提到，他18日曾在《新聞大白話》節目中，從美中台角力的平衡，談到台灣的低薪與社會問題。他指出，包括經濟學人在內的許多國際媒體，都不斷提醒「台灣是世界上最危險的地方」，但現在台灣的籌碼好像就只剩下半導體與台積電。

楊永明質疑，然而，不只川普的國安顧問表示「若中國入侵台灣，美國將搶先摧毀台灣半導體產業」，張忠謀自己都表示「兩岸發生戰事，台積電不會倖免」。大家應該想想看，等到有一天半導體優勢沒有了、台積電優勢沒有了，還會有哪國的部長願意到台灣嗎？

國民黨痛批民進黨不解決低薪問題，楊永明認為，產業改革、強壯體質才是務實守護國安。（中時資料照／劉宗龍攝）

楊永明18日也在董智森的節目中強調，台灣需要睦美和中保台，同時保持與美國和中國大陸的友好關係，即使台灣與美國之間在貿易、科技和安全方面都有非常密切的關係，但有時候也必須釐清美國的一些政策，不向任何一方一面倒。而兩岸是否和平，產業是否蓬勃，最後回歸的也是與一般民眾最有關係的議題：薪資。大家一定都有發現，除了少數科技業的高級人才，台灣人普遍都陷入低薪窘境，只能看物價不斷升高。

楊永明直言，低薪是台灣社會危機，要讓台灣的體質更強壯，需要產業改革，及更好的創業環境，讓台灣不單靠台積電支撐。更重要的，執政者應該避免刻意挑起兩岸紛爭，讓全民都可以安心、努力的拚經濟，將各行各業的實力轉化成國際的影響力，才是守護台灣民主最務實的方式。