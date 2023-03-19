亮哲（左起）與「鋼鐵媽媽」陳嘉齡及新北市警察王俊智（右）擔任陪賽員，陪著腦麻兒「小比」完成普悠瑪2023鐵人三項賽事。（亮哲提供）

亮哲與「鋼鐵媽媽」陳嘉齡及新北市警察王俊智擔任陪賽員，陪著腦麻兒「小比」完成普悠瑪2023鐵人三項賽事。（亮哲提供）

亮哲與「鋼鐵媽媽」陳嘉齡擔任陪賽員，陪著腦麻兒「小比」完成普悠瑪2023鐵人三項賽事。（亮哲提供）

亮哲與「鋼鐵媽媽」陳嘉齡及新北市警察王俊智擔任陪賽員，陪著腦麻兒「小比」完成普悠瑪2023鐵人三項賽事。（亮哲提供）

亮哲擔任陪賽員，陪著腦麻兒「小比」完成普悠瑪2023鐵人三項賽事。（亮哲提供）

亮哲很佩服新北市員警王俊智只花40分鐘就拉著腦麻兒「小比」游完1.5公里。（亮哲提供）

藝人亮哲19日在台東活水湖參加「普悠瑪2023鐵人三項」賽事，特別的是，他這回是與一位新北市警察王俊智，一起陪著來自高雄的「鋼鐵媽媽」陳嘉齡帶著其22歲腦麻兒「小比」合力完賽！亮哲表示，「當大家都在高雄感受BLACKPINK的熱力四射，我在台東信守諾言和團員集結持續熱血，感謝要讓票的朋友們的好意，如果還有下次，還是要讓票給我嘿！唯一我要抱歉的是我的女兒們，在BLACKPINK退休前，我一定會還妳們一場的」。

亮哲的兩個女兒都是BLACKPINK超級粉絲，也都很愛跳舞，他之前費盡千辛萬苦都沒幫女兒搶到台灣或韓國場的票，一度還想去買雅加達或菲律賓等其他國家城市場次，前幾天有些朋友陸續表示可以讓票，但他最後仍忍痛放棄，決定要信守承諾，向《一家團圓》劇組請假，隻身前往台東，陪著鋼鐵媽媽母子一起參加鐵人3項賽事。

亮哲一直不敢讓女兒們知道原來他後來有機會買到票，女兒在記者電話訪問時，才知道原本有機會親眼看到偶像BLACKPINK卻錯過，第一時間忍不住尖叫扼腕，但知道爸爸去做了更有意義的事後，都很懂事地釋懷了！亮哲說，「該還的還是會還，之後一定會帶她們去韓國看演唱會，我已有準備會任她們予取予求一陣子」，但也笑著承認：「我自己也很想看啦，爸爸喜歡美女啊！而且她們是真的很厲害！」

說起這次陪賽緣起，亮哲表示，去年阿嬤過世時，「鋼鐵媽媽」陳嘉齡在他臉書留言並私訊安慰他不要難過，他發現這位單親媽媽很特別，雖然22歲的兒子小比是極重度腦性麻痺，但她還是帶著小比去參加過200多場馬拉松，是一位充滿正能量、很陽光的媽媽，後來鋼鐵媽媽還畫了一張他和阿嬤的栩栩如生的素描送給他，讓他超感動，於是約定好下次如果參加鐵人3項可以找他，他可負責其中一項，因此成就了這次一起參賽的美好緣分，鋼鐵媽媽負責騎車，來自新北市的警察王俊智用橡皮艇拉著小比游泳1.5公里，僅花40分鐘，他則是推小比跑步10公里，3人合力在「關門」前10多分鐘前完賽。

參加多次鐵人三項比賽的他表示，這是一次很特別的經驗，鋼鐵媽媽上台領特別獎時說，她想證明即便有這樣的孩子也不要躲在家裡不出門，家長要帶著孩子往外走，不要怕別人的眼光，她希望自己的正能量可以影響更多人、幫助他們走出來，他聽了超感動，「很榮幸她讓我參與這件事，覺得很光榮，也吸收到滿滿正能量！」