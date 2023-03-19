宜蘭縣綠營現任立委陳歐珀積極表態參加2024年立委選戰，尋求4連霸，今（19日）下午首發採訪通知，於明日上午9時10分至民進黨宜蘭縣黨部登記初選並發表參選宣言；國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮則表示，黨內預計下個月開放初選登記，目前無人表態參選，歡迎黨員踴躍登記。

陳歐珀在縣內刊登不少看板，政見一一顯現出來，為宜蘭爭取很多建設，積極表態參選下屆立委，並於今日下午發採訪通知，將於明日初選登記開跑首日，上午9時10分至黨部登記，接著發表參選宣言。

而藍營多數表態支持現任議員林岳賢參選2024年立委選舉，並希望張建榮向中央提名徵召；林岳賢則在臉書發表聲明，去年在激烈選戰中，感謝鄉親支持才得以順利4連任成功。

林岳賢指出，在這10多年的民代工作，全心於基層服務、用心議會問政，目前身體狀況需要好好調適，暫時負荷不了選戰之勞累，因此除了選民服務，就是鍛鍊身體，繼續把議員份內事情做好。凡是黨內提名的參選人，一定全力支持，故針對下屆立委選舉沒有參選意願，感謝各界的鼓勵，亦沒有子虛烏有的條件說。