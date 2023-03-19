逢年過節民眾都會到宮廟參拜祈福，但燒紙錢的動作容易造成空氣汙染，高市府環保局近年推動「紙錢集中燒」、「以功代金」活動成效顯著，根據統計，今年「春節祭祖暨天公生紙錢集中燒」共計收運141.82公噸紙錢，相較去年同期增加10.3％，「以功代金」捐款金額共計13萬2170元，也比去年同期增加12.7％，呼籲民眾清明節期間持續響應環保政策。

高市府環保局表示，今年「春節祭祖暨天公生紙錢集中燒」活動紙錢集中收運量共計141.82公噸，相較去年同期收運128.56公噸增加約10.3％，統計今年1至2月「以功代金」活動高雄市捐款共計13萬2170元，相較於去年同期11萬7174元增加約12.7％。

高市府環保局於2022年設置完成「平安」及「如意」2座紙錢專爐，因應清明節將至，為了減少清明祭祖紙錢露天燒化帶來的空氣汙染，高市府環保局在清明節期間（3月26日及4月1日至5日）持續推動錢集中燒活動，於高雄市30座公立納骨塔及17座公墓設置紙錢集中區，民眾也可透過紙錢集中燒網站申請或撥打專線預約，申請專車到府收運。

環保局除了推行紙錢集中燒活動，更鼓勵民眾參與「以功代金」活動，以捐款做功德的方式減少燃燒紙錢產生空氣汙染，民眾可透過4大超商的電子事務機平台，將購買金紙的費用化作公益行動，捐贈給社福團體，環保祭祀誠心不減。