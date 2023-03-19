改編自導演李安經典電影《囍宴》的同名音樂劇（The Wedding Banquet），以百老匯音樂劇創作形式，詮釋原作之華人的家庭倫理觀點，由台裔百老匯明星楊呈偉、美國東尼獎得主布萊恩．約克（Brian Yorkey）、國際作曲大師伍迪．朴（Woody Pak）共同創作，6月在台舉辦特別版的演唱會，重新詮釋劇中歌曲。

華文音樂劇執行長郭柏毅表示，為了《囍宴》音樂劇20週年的呈獻，楊呈偉及作曲家伍迪．朴親自擔綱藝術總監與音樂總監，整個製作橫跨美國紐約、洛杉磯、休士頓、韓國及台灣，不僅所有音樂重新編曲，更加入多首全新創作歌曲，台灣將是全球首演地，相信絕對讓劇迷朋友回味不已、樂迷朋友如癡如醉。

此次《囍宴》音樂劇特別鉅獻演唱會，由國內藝文展演單位華文音樂劇主辦及共同製作，匯集該劇原主創團隊與製作班底，並特別邀請《囍宴》兩位美國百老匯明星主角，包括飾演「顧威威」的森下迪娜（Dina Morishta）及飾演「Simon」的泰利．羅斯（Tyley Ross），與楊呈偉三人來台演唱，更以交響樂團及合唱大型編制，由台灣指揮姜智譯擔任樂團指揮，重新詮釋劇中歌曲，高規格製作再現經典。

演出將於6月23日至6月24日在臺北表演藝術中心登場。