112學年度四技二專技優保送入學招生提供490個名額，分發結果於3月14日揭曉，台北市南港高工16位學生錄取國立科大，占全台總錄取人數14％。

學生取得特定競賽前3名、優勝成績或國手資格，才可獲得技優保送入學資格，並依據個人志願，由招生委員會按競賽獲獎種類與等第、名次及志願分發。112學年度全台21所公私立科技校院提供490個名額，有259人符合資格審查，248人進行分發，最後錄取230人，平均錄取率約為47％，分發錄取率約為93％，南港高工16位學生全數錄取國立科大。

考取國立台北科技大學機電技優領航專班的學生余采軒相當感謝家人與學校師長鼓勵，並表示學習過程中雖然有挫折，但只要不斷努力、堅持下來，成果就是自己的。

考取國立高雄科技大學智慧海事技優專班的陳垣佑同學則說，校內機械科給予的訓練相當紮實，他連課後與假日都花費許多心力練習。即使不是每個人都能透過技優保送管道錄取理想校系，但這確實是一個很好的升學機會。

南港高工實習處主任沈育民表示，大學專班開學之前，學校即在暑假安排課程讓新生學習，教學、業界實習都會因應學生專長調整，故技優生的學習有補強的機制，學生也能有充分的自信。

南港高工表示，學校近年在全體師生共同努力之下，締造許多優異成績，更培養許多世界技能競賽的國手、世界金牌與全國金牌，證明「只要努力，沒有不可能的事」。