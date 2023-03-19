「五堅情」成員之一黃偉晉，19日擔任「鬼滅大使」，出席《鬼滅之刃》「聲優特別場」，與3位大咖聲優花澤香菜、河西健吾、花江夏樹互動，還特別獻上貼心伴手禮枇杷膏。

除了擔任特別嘉賓，他也輔助主持人，適時丟問題給聲優，雖已有主持經驗，仍坦言整場活動戰戰兢兢，「看到腳本還是很可怕，日本的工作人員很謹慎，必須完全照著腳本走，非常系統性的工作方式跟台灣很不一樣。」

黃偉晉原本就是《鬼滅之刃》粉絲，最喜歡「戀柱」一角，今見到「戀柱」聲優本尊，掩不住興奮燦笑。先前他和五堅情團員還一起參加《鬼滅之刃》路跑活動，懊悔當時沒有和大家一起cosplay。

而他日前收到粉絲情勒私訊，指他不再寫歌令人失望，怒嗆粉絲「沒出新歌干你屁事」。他先是開玩笑說：「我對粉絲態度超差啊！」接著解釋，不會因為對方是粉絲，就容忍逾矩或不禮貌的行為，「不能因為你是我粉絲，你就可以讓我不舒服、傷害我。」他知道有網友帶風向，說他對粉絲態度不好，「但一直都還支持我的粉絲都了解我的頻率。」態度淡然完全不受黑粉影響。