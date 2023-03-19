澳洲維多利亞州長安德魯斯今天譴責在首府墨爾本舉行的抗議活動出現納粹禮手勢，認為這是利用「邪惡的意識形態」企圖「將少數群體當作代罪羔羊」。

根據「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）報導，一名英國反對跨性別人士昨天試圖在墨爾本議會大樓向支持者發表講話後，支持跨性別者權利的抗議群眾與新納粹分子發生衝突。

「澳洲人報」（The Australian）今天推文發布幾名身穿黑衣男子在議會外行納粹禮的照片。

路透社報導，維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）說，反對跨性別人士在墨爾本「聚集傳播仇恨」。

安德魯斯推文說：「在我們議會的台階上，他們中間的一些人行了納粹禮。他們在那裡說，跨性別群體沒資格擁有權利、安全或尊嚴。」

「這就是納粹的作為。他們邪惡的意識形態是將少數群體當作代罪羔羊，這種邪惡的意識形態在這裡沒有立足之地。」

警方告訴路透社，總共有約300名抗議者，其中約15人「可能屬於右翼團體」。

維多利亞州去年12月通過法律，將公開展示納粹標誌定為犯罪行為，中間偏左工黨州政府稱這是為了消除反猶太主義和仇恨。