台中市政府交通局推動公共自行車，到今年3月初建置已達1284站，高居全國第一，累計騎乘突破6700萬人次，租賃使用率創新紀錄，但還車後置物籃也常出現民眾忘記帶走的東西，最多的是水瓶、悠遊卡，有民眾連書包都忘了揹走。

交通局指出，YouBike普及率高，很多民眾像打卡一樣天天使用公共自行車，可能一時忘記取走放在置物籃的個人物品，經補車調度員拾獲後，由微笑單車公司在官網登錄拾獲日期、地點、物品名稱，供民眾認領；其中失物招領的項目很多，曾在置物籃內一次就拾獲3個水瓶，還有悠遊卡、外套衣物、鑰匙、書籍等物品。

交通局長葉昭甫表示，台中市109年底正式啟動「iBike倍增計畫」，全面升級系統為「YouBike 2.0」，統計至今年3月初已完成1284站，還加入電動輔助車新生力軍，是六都第一個導入電輔車的城市。

葉昭甫呼籲，民眾每次騎乘YouBike前請記得檢查煞車、胎壓、車燈，並調整適當的座墊高度，確實檢查完成後再出發，檢查步驟包括1.確認前後煞車功能正常，下坡路段請小心勿緊急煞車；2.檢查車鈴、前後輪胎壓；3.檢查前後車燈功能正常；4.調整好座墊至適當高度，座墊最低位置建議刻度15，也可記錄高度刻度，調整更快速；5.加保YouBike公共自行車傷害險，免費登錄傷害險再騎乘，保障多一層。

交通局提及，民眾租賃公共自行車時，若遇到YouBike 2.0場站無位可還時，可使用滿站增時功能，將提供15分鐘免費增時，增時成功後，仍須將車輛歸還，民眾借車時，當遇到YouBike的座墊反轉時，代表此輛為車輛故障，請勿租用，選擇公共自行車租賃站點的其他車輛作為代步工具，保護自身騎乘安全。