韓國女團「BLACKPINK」本週末在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，2場共吸引9萬人，也有不少台灣明星攜家帶眷南下朝聖，造成盛況空前的追星熱潮，或許是因為太過轟動，演出首日就引發不少爭議，但今（19日）第2場歌迷熱情依舊不減，尖叫聲充斥著整個會場，粉絲也幾乎每首歌都能跟著大合唱，現場氣氛相當熱絡。

在經過1天的充分休息後，「BLACKPINK」今上場更加賣力演出，台下的粉絲也都相當自律，乖乖地坐在自己的位子上，若想站起來一起同歡者，也會自動站往場邊，並無發生前1天的「看不到災情」，結束開場3首超嗨舞曲後，Rose除了感性表示，很開心暌違4年能夠再來台開唱，也用中文和英文喊：「謝謝everyone。」

今天演唱會台粉全都相當自律，沒有再站起來欣賞。（讀者提供）

演唱到〈Don't Know What to Do〉時，4人先是分散走到舞台最邊緣，接著又一起走向延伸舞台，讓全場粉絲都能看個清楚。而高雄若音譯成韓文，「雄」正好與Jisoo的綽號最後1個字一樣，其他3位成員也不斷喊「Jisoo in 高雄」。

Lisa性感熱舞。（讀者提供）

Jennie帶來火辣雙人舞。（讀者提供）

到了成員們的個人舞台時間，首先是Jisoo翻唱卡蜜拉的〈Liar〉，只見她穿上黑色短洋裝，俏皮又不失性感；再來是Jennie帶來 〈You & Me〉，中間她和男舞者貼身跳雙人舞的橋段，性感指數破表；緊接著是Rose一連演唱〈Hard to Love〉 、〈On The Ground〉，大展鐵肺唱功，2首歌中間她還特別脫下外套，秀出傲人直角肩；最後是Lisa獻唱〈LALISA〉和〈MONEY 〉，在第2首前奏她不忘先來一段鋼管舞，讓現場氣氛嗨到最高點。

Jisoo穿上黑色洋裝，大秀纖細美腿。（讀者提供）

她們今晚18點46分開唱，20點32分結束，帶來共106分鐘的精彩表演，結束後便直奔小港機場搭乘專機回韓，來台快閃36小時，便海撈超過5億台幣，吸金功力一流。