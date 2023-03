韓國女團「BLACKPINK」本週末在高雄國家體育場(世運主場館)開唱,2場共吸引9萬人,也有不少台灣明星攜家帶眷南下朝聖,造成盛況空前的追星熱潮,或許是因為太過轟動,演出首日就引發不少爭議,但今(19日)第2場歌迷熱情依舊不減,尖叫聲充斥著整個會場,粉絲也幾乎每首歌都能跟著大合唱,現場氣氛相當熱絡。

在經過1天的充分休息後,「BLACKPINK」今上場更加賣力演出,台下的粉絲也都相當自律,乖乖地坐在自己的位子上,若想站起來一起同歡者,也會自動站往場邊,並無發生前1天的「看不到災情」,結束開場3首超嗨舞曲後,Rose除了感性表示,很開心暌違4年能夠再來台開唱,也用中文和英文喊:「謝謝everyone。」

今天演唱會台粉全都相當自律,沒有再站起來欣賞。(讀者提供)

演唱到〈Don't Know What to Do〉時,4人先是分散走到舞台最邊緣,接著又一起走向延伸舞台,讓全場粉絲都能看個清楚。而高雄若音譯成韓文,「雄」正好與Jisoo的綽號最後1個字一樣,其他3位成員也不斷喊「Jisoo in 高雄」。

Lisa性感熱舞。(讀者提供)

Jennie帶來火辣雙人舞。(讀者提供)

到了成員們的個人舞台時間,首先是Jisoo翻唱卡蜜拉的〈Liar〉,只見她穿上黑色短洋裝,俏皮又不失性感;再來是Jennie帶來 〈You & Me〉,中間她和男舞者貼身跳雙人舞的橋段,性感指數破表;緊接著是Rose一連演唱〈Hard to Love〉 、〈On The Ground〉,大展鐵肺唱功,2首歌中間她還特別脫下外套,秀出傲人直角肩;最後是Lisa獻唱〈LALISA〉和〈MONEY 〉,在第2首前奏她不忘先來一段鋼管舞,讓現場氣氛嗨到最高點。

Jisoo穿上黑色洋裝,大秀纖細美腿。(讀者提供)

她們今晚18點46分開唱,20點32分結束,帶來共106分鐘的精彩表演,結束後便直奔小港機場搭乘專機回韓,來台快閃36小時,便海撈超過5億台幣,吸金功力一流。