韓國女團BLACKPINK是YG娛樂2016年推出的女子團體，是BIGBANG和2NE1的師妹，成員有Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa，一出道就憑藉強烈的音樂風格獲得外界喜愛，粉絲遍布全球，近日BLACKPINK來台開演唱會，掀起無數人瘋狂，過去很少機會見到本尊，有粉絲討論四人與照片相比是否有差，網友也做出回應。

有網友在Dcard發文詢問，「BLACKPINK本人跟影片有差嗎？想問去看現場的各位blink，四閨女本人有沒有讓你們驚艷到？」不少網友表示Jisoo最令人驚艷，「朋友在現場，他說金智秀本人好看到炸」、「Jisoo本人真的是絕世美女」、「差太多了！Jisoo不上相這件事是真的，本人超級漂亮」、「我覺得照片影片完全沒辦法呈現，本人美到哭」、「智秀的顏值已經超過人類語言能形容的極限了」、「差很多啊！金智秀本人超好看，五官很精緻」。

除了許多粉絲開心與偶像相見歡，演唱會的規劃也引起不少網友討論，有網友看完演唱會後表示1樓坐票區很多人站起來，導致花了錢還看不到表演，只能看到觀眾的頭，還有很多人用自拍棒，導致後面的人視線被遮擋，批評站在椅子上看的觀眾很自私，也覺得演唱會時長過短，演唱會散場後周遭路段全塞車，該網友說雖然與偶像無關，但會讓人覺得不值票價的感覺。

對此高雄捷運統計，18日全日運量高達25萬6252人次，演唱會於晚間9時45分結束，晚間11時35分完成疏運。