澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）周日表示，澳大利亞「絕對沒有」承諾在任何有關台灣的軍事衝突中支持美國，以換取購買美國核動力攻擊潛艇的協議。

據《路透》報導，澳大利亞、美國和英國3月13日推出了長達數十年的AUKUS核動力潛艇計劃。堪培拉將購買美國的維吉尼亞級攻擊型核潛艇，未來英國和澳大利亞也將生產一個專為美英澳聯盟設計名為SSN-AUKUS的新級別攻擊型核潛艇。

外界普遍認為這項協議完全是針對指北京，目的是應對中國在印太地區的崛起。澳大利亞工黨政府表示，鑒於中國在該地區的軍事勢力，這個核潛艇計劃是必要的。

當周日（3月19日）被問及澳大利亞是否向美國承諾若發生台灣衝突將提供幫助，以換取獲得核潛艇的機會時，澳大利亞國防部長馬爾斯告訴《澳大利亞廣播電視》（ABC）說，「當然沒有」，而也沒有任何人尋求澳方做出這種承諾。

馬爾斯說，澳大利亞在這筆交易中「絕對沒有」以任何事情作為交換的條件。

報導指出，美英澳聯盟（AUKUS）的核潛艇交易遭到北京猛烈的抨擊，稱該計劃「走在錯誤道路上」，批評美英澳三國「為一己私利，破壞核不擴散的國際準則」。

澳大利亞貿易部長法雷爾（Don Farrell）周日表示，儘管有核潛艇交易影響，但他仍有信心按計劃訪問中國，與中國商務部長王文濤會面。法雷爾上個月表示，這次會晤是澳中關係解凍的一個信號。他還表示，希望澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）今年能訪問中國。

報導說，AUKUS計劃將在未4年內投資60億澳元（折合40億美元），擴建一個潛艇基地和該國的潛艇船廠，並培訓技術工人。澳大利亞還將提供30億澳元用於擴大美國和英國的造船能力，其中大部分用於加快美國維吉尼亞級核潛艇的生產。