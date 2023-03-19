民進黨2024立委初選領表登記，將於20日登場。無黨籍立委林昶佐宣布不競選連任、民進黨吳怡農也不參選，遺留松山中山及中正萬華等兩個區。國民黨台北市議員徐弘庭表示，民進黨台北市議員王世堅若要參選立委，最有可能就是挑戰民進黨現任立委何志偉所在的士林大同區；而從民調來看，兩個人是五五波。

針對王世堅若挑戰選立委，徐弘庭今(19日)在中天政論節目《週末大爆卦》中分析表示，最適合王世堅的是北松山中山及中正萬華這兩個選區，他本家選區松山中山，第二個是中正萬華，再來就是綠營強勢選區，基本上是有機會的。

徐弘庭接著指出，北松山中山及中正萬華這兩個選區，王世堅都有機會贏，這也是他熟悉的地方，但他若選擇不選，就只能選士林大同選區，而何志偉也在士林大同區。

徐弘庭認為，王世堅在士林大同區挑戰何志偉，是有機會贏的。王世堅跟何志偉打有個好處，何志偉被視為是深綠比較難接受的人，而深綠對王世堅也沒太大好感。可是如果從民調來看，王世堅和何志偉兩個人是五五波。王世堅要嘛不選，不然去選士林大同選區的機率高。