花蓮一名47歲洪姓男子17日凌晨駕車未打方向燈遭警方攔查，他非但不停車，還開進巷子下車徒步逃逸，警方上前盤問因聞到濃濃酒氣要求酒測，不過洪男以未開車為由拒絕，警方3次告知拒絕酒測相關法律效果未果，依法開出拒測舉發單並當場移置保管車輛。警方表示，依新修正的法律，如第二次拒測恐遭罰36萬元。

花蓮警分局豐川派出所員警17日凌晨3點多巡經花蓮市國興一街時，見1輛汽車轉彎時未依規定使用方向燈並上前攔查，未料駕駛見狀明顯不配合停車還試圖逃逸，警方於後方尾隨發現，汽車開往至國民十二街時，駕駛竟突然下車徒步逃逸，但跑不到100公尺隨即遭警方制止。

洪男當下稱自己沒喝酒、沒開車，只是出來跑步運動，不願配合警方酒測，不過警方已拍下不配合攔查且下車逃逸的過程，經3次要求酒測洪男仍拒測，警方依規定製單舉發並將車輛移置保管。

據了解，洪男2020年已經拒絕酒測一次，警方指出，去年3月31日起施行的道路交通管理處罰條例修正部分，包含將原本酒駕、拒絕酒測累犯認定由5年延長為10年，另規定10年內酒駕或拒絕酒測2次以上等累犯者，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實。汽機車駕駛人若拒絕酒測，可處18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車，10年內再次違反規定者，可處36萬元罰鍰。

花蓮警分局呼籲，酒後駕車害人害己，千萬不要以身試法；可選擇搭乘計程車、代客駕車服務，如多人同行應指定駕駛，確實做到 「開車不喝酒，喝酒不開車」，快樂出門，平安回家。

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