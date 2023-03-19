暨南大學王牌投手柯夏愛在111學年USL冠軍賽表現精彩。（大專體總提供）

111學年度USL大專校院女子壘球聯賽本周末在台中市金龍棒球場進行3戰2勝制冠軍賽，由衛冕軍暨南大學及台灣師大爭后座，暨南大學靠著王牌投手柯夏愛連兩天完投，率隊取得2連勝奪冠，完成3連冠。

大專女壘過去為錦標賽，109學年度起改制為大專女壘聯賽，參賽隊數逐年增加，本季共有暨南大學、台灣師大、台北市大、台灣體大、高雄師大、樹德科大及中信學院等7隊參賽寫新高。

預賽由7隊進行三個階段的循環賽，最終暨大以戰績16勝2敗排名第一，連續3季挺進決賽，台灣師大則以14勝4敗居次、首度晉級，兩隊進行3戰2勝制冠軍賽。

尋求衛冕的暨南大學在18日與台灣師大戰到延長賽，靠對手再見失誤以5比4勝出，搶下聽牌優勢，投手柯夏愛完投8局用149球奪勝；19日柯夏愛在第二戰再度登板，也展顯國家隊王牌投手的壓制力，面對預賽團隊火力強大的台灣師大，柯夏愛完投7局用91球、沒有失分，穩穩守住暨大首局靠鄧宇媜高飛犧牲打攻下的唯一分數，暨大終場以1比0完封對手，冠軍賽2連勝封后，連3屆抱回冠軍。

暨南大學總教練林佩君賽後用「奇蹟」來形容這一冠，「今年能打這樣，很感動。」因為球隊人手不足，除了洪芊瑜由投手轉任野手，外野手林嘉馨甚至已中斷兩年沒打球，被教練團找回來填補戰力，賽前僅練了1周就上場，以既有的人手和戰力打下冠軍，林佩君十分肯定球員的表現。

「當然也辛苦投手柯夏愛了。」柯夏愛無疑是暨大完成連霸的最大功臣，加入球隊後連續兩季拿下投手獎，本季更加碼抱走功勞獎，冠軍賽連續兩天登板完投，林佩君也感謝中華隊總教練，讓她每天丟球的量足夠，得以連續兩天出賽，「而且她從頭到尾，球速和球質都沒有變。」

柯夏愛表示，這兩天出賽投起來感覺沒問題，冠軍賽第2戰的狀況甚至比自己賽前熱身時更好，「熱身的時候感覺狀況沒有前一天好，但比賽時的準度比較好，球也會旋。」雖然比賽中沒有獲得太多火力支援，柯夏愛說：「就讓對手打不好，盡量不讓她們得分，製造自己的壓力。」

1分差的比賽維持到最後半局，柯夏愛面臨二、三壘有人的局面，賽後她笑說：「還是滿緊張的，我怕我一個失投，就會讓比賽被逆轉，還要再打1場，還好有壓制對手。」

對比柯夏愛去年大一時的表現，林佩君認為，她最大的成長在於穩定度提升，且更能掌握比賽節奏，「她越來越成熟。」柯夏愛則表示，抗壓性和投球準度是自己進步最多的地方。而率隊完成三連霸後，柯夏愛明天就將隨國家隊飛往日本移地訓練，備戰後續的國際賽事，柯夏愛說：「希望在亞洲盃、亞運都有好的成績。」