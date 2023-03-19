移民署鐘景琨署長與「多元文化樂活創新行動方案競賽計畫」特優隊伍合影。（主辦單位提供）

移民署於18日舉辦「多元文化 樂活創新行動方案競賽計畫」成果發表暨頒獎典禮，頒獎10隊獲獎隊伍，每隊最高補助新臺幣8萬元獎金。也特別從中甄選3隊特優隊伍加發6,000元獎金，作為鼓勵。

為發揮新住民及其子女的多元文化特色，落實「消除一切形式種族歧視國際公約」精神，移民署首次辦理本計畫，計有37隊參賽，所有成員須完成「多元文化理論與實踐」、「ICERD簡介」及「方案設計與執行」課程，再提交行動方案，經過書面審查及口試，甄選出10隊獲獎隊伍，計41人。執行過程特別安排業師輔導，各隊克服各種困難，圓滿完成2個月的方案實踐。

移民署鐘景琨署長表示，本次獲選隊伍分別來自印尼、越南、柬埔寨、緬甸、馬來西亞及大陸地區等，成員包括新住民、新住民子女、外籍人士、僑外生及國人，激盪出跨文化實踐方案，利用學校課程教學、社區活動或舉辦園遊會方式，讓社會大眾親自體驗異國飲食、服裝、音樂、舞蹈及遊戲等，認識不同文化，拉近彼此距離，傳遞尊重多元、欣賞差異，共同營造友善的移民社會。

榮獲特優隊伍「舞動『 NEW 』世界SHOW出東南亞」，成員們因感受穿著母國傳統服裝參加活動時，路人投以異樣眼光，希望透過實際行動，設計馬來鼓、特納卡、印尼蠟染及童玩遊戲，讓校園師生及社區居民體驗，show出大家所不知道的東南亞文化，除去傳統刻板印象。

另外，「文化新潮」(Say) Xin chào行動計畫透過新住民子女傳譯分享，來自越南的新住民在臺灣生活奮鬥的生命故事，以行動歌舞劇對話方式，表達沒有人是局外人，愛臺灣的心都一樣，相信當所有人都放下歧視時，臺灣「共融」和「共榮」景象將加速實現。

所有獲獎隊伍一步一腳印，努力策劃執行方案的足跡，為臺灣帶來新的面貌。相關實踐成果影片，置於移民署全球資訊網影片專區及新住民培力發展資訊網影音專區，歡迎各界瀏覽，一同分享成果與喜悅。