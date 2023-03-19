「聲優特別場」粉絲相當熱情，座無虛席。（木棉花提供）

花澤香菜甜美可愛，熱情與粉絲打招呼。（木棉花提供）

全球知名動畫《鬼滅之刃》創下無與倫比的口碑和佳績，為感謝粉絲的支持，舉辦「聲優特別場」，《鬼滅之刃》超級豪華的聲優陣容，飾演「竈門炭治郎」的花江夏樹、「戀柱－甘露寺蜜璃」的花澤香菜、「霞柱．時透無一郎」的河西健吾今連袂來到台灣，與《鬼滅之刃》動畫製作人高橋祐馬現身記者會。

花江夏樹開朗地與粉絲揮手。（木棉花提供）

花澤香菜對台灣粉絲的熱情印象深刻，尤其粉絲做出「愛的鼓勵」應援，她現學現賣當場示範，模樣超卡哇伊。三位聲優被問及想不想品嚐台灣特有的「香菜披薩」、「香菜冰炫風」？花澤香菜和河西健吾都躍躍欲試，唯獨花江夏樹笑說：「我很喜歡香菜小姐，但我沒辦法接受香菜這項食物。」

河西健吾是第二次來台感受粉絲熱情。（木棉花提供）

對於台灣美食，三位聲優各有口袋名單，花江夏樹特地抽空品嚐不同口味的小籠包，「從普通口味，到蟹黃、松露、芋泥、紅豆，鹹的甜的都有吃喔。」而花澤香菜則心心念念滷肉飯，「滷肉飯在日本也相當知名，很想吃吃看台灣的。」河西健吾雖然今天中午沒有機會和夥伴一起吃中餐，但昨晚到高空CLUB賞美景吃套餐。

4月份《鬼滅之刃》系列將推出「刀匠村篇」電影版，「霞柱」和「戀柱」是新加入的陣容。河西健吾分享接到為「霞柱」配音的工作時很興奮，「我一直都是少年周刊Jump的漫畫迷，一直有看《鬼滅》。接到工作後就進入工作狀態，在想要怎麼為角色注入新生命。」為「戀柱」配音的花澤香菜則用國語說「非常開心」，她認為「戀柱」之前的人設是性感可愛、讓人心跳，但這一次比較多篇幅在描寫過往心境，自己也很期待電影上映。

台北是「聲優特別場」的最後一站，三人都從世界各地的粉絲身上得到感動，花澤香菜笑說無論在台上說什麼話，都還沒翻譯，粉絲們就會尖叫，讓他們很感動。這回她也收到許多台灣粉絲的信，開心地說：「希望下次還有機會來台灣，我珍奶還沒喝到、滷肉飯也還沒吃到、九份也還沒去玩，希望下次有機會。」