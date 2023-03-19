父母死於愛滋，孤女導演卡拉西蒙勇奪金熊獎。（海鵬影業提供）

36歲的西班牙女導演卡拉西蒙善於啟用素人演員，去年以電影《桃子樹的最後豐收》勇奪柏林金熊獎一戰成名。今年獲邀擔任柏林影展評審，更將銀熊獎「最佳主演獎」頒給了同樣來自西班牙的8歲女童星蘇菲亞奧特羅，膽識與見地再度震驚國際影壇。

擁有倫敦電影學院碩士頭銜的卡拉西蒙，出身西班牙東部農家，6歲時父母皆死於愛滋病，由桃農叔叔撫養長大。卡拉西蒙兒時每年的聖誕節和暑假，看著叔叔們照料爺爺留下的桃子園；為了感謝叔叔養育之恩，去年她籌拍電影《桃子樹的最後豐收》為桃農發聲，她之於桃農及土地的情感，是創作的重要根基，卡拉西蒙感性地說：「我想向那些仍在堅持、奉獻到最後一刻的農人，獻上懷念且溫暖的敬意。」

片中演員大都是貨真價實的桃農，為尋找這群「演員」，卡拉西蒙面試了總共9000多人，才終於建立片中的「索雷一家」，彼此感情至今依然親如家人，還常以角色名字來稱呼彼此，演出真誠又真實。卡拉西蒙也成功將片中3名素人演員，全數送上哥雅獎殿堂、提名最佳新演員。