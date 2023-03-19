《珍愛硬起來》爆笑預告。（索尼提供）

久違大銀幕的珍妮佛勞倫斯，在成為性感人母後直接尺度大開放，一反往常衝擊獎季的嚴肅角色戲路，這次在限制級喜劇《珍愛硬起來》中解放渾然天成的喜感，挑逗母胎單身的19歲處男高中生。

極度爆笑的預告片在北美釋出後，隨即創下有史以來原創喜劇預告片在24小時內的最高觀看次數，在所有平台總共超過5千萬次點閱，珍妮佛勞倫斯不計形象的演出也點燃推特上的電影討論熱度。對於預告片美國鄉民提到：「這就是那種無腦，讓人在2個小時內笑得跟白癡一樣的不正經電影，我現在就需要它！」，也有人說：「有可能疫情真的嚇到好萊塢電影公司了，他們居然會拍出這麼『鏘』的電影，完全就是觀眾想看的啊！」

最新辛辣預告片中，盡情「享受人生」的珍妮佛勞倫斯發現她的生財工具與爸媽的房子即將被扣押，面臨失去所有的危機時，她只好接受一對恐龍爸媽提出的荒謬工作，幫助他們拘謹的兒子在上大學前登大人。

全片充滿各種18禁的雙關語，除了傳神的片名之外，小珍更是卯起來各種明示暗示這位女孩絕緣體，像是在動物之家用挑逗的語氣說她想摸他的「臘腸」，或是帶他半夜去裸泳親密接觸。自認為是魅力發電機的小珍原本以為這會是一個輕鬆的差事，但是卻發現這位小鮮肉比她想像中還難「搞定」，辣度爆表又招數盡出的小珍究竟能不能順利地騎上處男呢？就等暑假進電影院大銀幕一探究竟。