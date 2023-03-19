韓國女子天團BLACKPINK登台，開唱2天吸金4.3億元、帶動周邊商機1.8億元，吸金力驚人。文策院新任董座蔡嘉駿解讀，BLACKPINK現象是韓國娛樂公司善用資本化、國際化、社群平台，打造全球化流行文化賣點的一環。台灣要急起直追，預估要花10年從資本化、國際化兩路追趕。

蔡嘉駿直言，所謂人是英雄、錢是膽，台灣影視音打國際盃，首要資本化，亦即催生數個具規模、量產的娛樂公司，一年產製至少5～10部影視音內容，才能提高能見度和勝率。再來是國際化，與國際公司與平台合作，透過國際採購或合製，產出大製作台劇、天團。

BLACKPINK自2016年出道，據韓媒估算，BLACKPINK貢獻經紀公司YG娛樂高達9成營收，YG去年營收3,911億韓圓（台幣逾91億元），BLACKPINK大概貢獻3,519億韓元（逾82億元台幣）。這回《BORN PINK》全球56場巡演，估計為YG娛樂賺進台幣逾72億元（不含演唱會周邊收益）。

BLACKPINK與YG娛樂的合約將在8月到期，傳出南韓、大陸、泰國等地都有金主提出天價簽約金搶人。韓媒估，若YG娛樂要續簽BLACKPINK，至少需給每名成員約200億韓元（約台幣4.7億元）。

蔡嘉駿指出，韓國大型娛樂公司都達資本化門檻，市值逾千億台幣，BLACKPINK代表大製作的詞曲創作、舞台服裝及社群經營等，從韓國出發、揚名全球，歌曲在Spotify創88.8億次流量全球紀錄、官方YouTube頻道創8,480萬最多追蹤人次，外溢效應使她們成為國際精品時尚代言寵兒。

再來看台灣，蔡嘉駿直言，韓國模式無法複製但可以效法，文策院將整合更完善政策工具，引導企業資金投入內容產業，走向資本化、國際化。韓國內容產業公司有150家上市企業，像是Hype市值約台幣2,000億元、Kakao市值台幣6,000億元，韓劇好看、K-POP好聽的背後都是資本流動。

文策院手握百億國發基金，將帶頭催生多個大型有量產實力的公司，整合小型製作公司，引進電信商、金融業等出資，一年產出5～10部內容，再來透過國際合製、採購，作出具規模的影視音內容打國際盃。