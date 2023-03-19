韓國女團BLACKPINK成員有Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa，一出道就憑藉強烈的音樂風格獲得外界喜愛，粉絲遍布全球，近日BLACKPINK來台開演唱會，掀起無數人瘋狂，演藝圈不少名人都南下高雄欣賞，不過卻引起網友好奇藝人的票哪來的，有專業人士公開明星們的管道，引起不少網友討論。

近日BLACKPINK在高雄舉辦演唱會，演藝圈有不少明星也曬出去看演唱會的動態，例如小S、賈靜雯、楊祐寧、楊謹華、關穎、賈永婕、王大陸、侯佩岑、王仁甫、季芹、陶喆、朱芯儀、徐懷鈺、彭佳慧、郭書瑤、林襄、小禎、吳婉君、鬼鬼等等藝人都到現場，這也引起網友懷疑為何藝人很容易買到票。

KOL「時尚編輯的真心話」就在facebook解答：「你以為那麼多明星都那麼會搶票？你懷疑自己是不是比別人不夠努力搶票？不要傻了，人家可以提前一般人先買。」她表示自己並非粉絲，以局外人的立場看會覺得台灣粉絲很可憐，除了搶票搶不贏黃牛，還要看不用搶票就有票的名人、特權人士輕鬆進場。她也提到自己有搶先買過很喜歡的歌手演唱會門票，但那是工作上花費心力和時間協助報導的交換，「所以協辦單位那些人有特權我完全能理解，主要針對不勞而獲的那些人」。

對此「時尚編輯的真心話」向《中時新聞網》表示：「對比這些大明星特權，不知道演唱會現場辛苦的工作人員能不能先買？」