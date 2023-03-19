全台超過350貓咪前來參加「FFF國際名貓展」，經歷4個評審評比通過才能獲得認證。（潘虹恩攝）

台中市寵物商業同業公會與愛貓者友盟於18、19日共同舉辦FFF國際名貓展，吸引全台超過350貓咪前來參賽。（潘虹恩攝）

台中寵物展17日至19日於烏日區台中國際展覽館熱鬧登場，台中市寵物商業同業公會與愛貓者友盟於18、19日共同舉辦「FFF國際名貓展」，全台超過350貓咪前來參賽，盼藉此促進相關產業品質提升，讓民眾了解貓咪培育業者如何用心照顧貓咪，並宣導找尋合法業者購買。

台中市寵物商業同業公會理事長陳政清說，這次比賽有來自全台的貓舍或是飼主報名，約有350隻貓咪，品種包括布偶貓、緬因貓、英短、曼赤肯、小布舞曲等，並邀請來自泰國、香港、愛爾蘭的4個專業評審進行評比。

陳政清說，參賽的貓咪要經歷4個評審全數通過才能取得認證，希望藉由比賽讓參賽業者持續提升貓咪品質，讓貓咪培育產業更好，同時讓民眾看到貓舍業者是多用心經營，並呼籲以合法途徑購買貓咪。

擁有15年評審資歷、愛貓者友盟主席Danny Tai說，鑑定貓咪是有品種標準的，粗分為身體、頭部、毛色及貓咪狀態等，以布偶貓為例，會看牠的身材、骨量、面部的等邊三角形、眼睛、毛色等，每個品種都有不同的分數標準，而評比位居全台灣前15名的貓咪可以拿到RW地區頭銜並領獎，前進世界決賽。

布偶貓貓舍業者蔡先生表示，他經營貓舍約2年，此次帶了4隻貓咪參賽，其中1隻獲得第3名殊榮，相當開心；起初他覺得飼養貓咪看得順眼就好，後來發現大家的布偶貓都養得很漂亮、很有競爭力，於是想要來試試看，也從中和同業進行交流和學習。

蔡先生說，他雖然經營貓舍，但對他來說買賣貓咪不是第一順位，把貓咪照顧好才是重點，因此也很精心照顧貓咪、挑選飼主，希望買貓的客人將貓咪帶回去就算不比賽，能因此被療癒就足夠了；另名參賽者陳小姐表示，相信透過比賽能促進業者持續提升貓舍的品質與照顧。