家扶基金會「2023年全國自強兒少表揚活動」今(19)日於福容大飯店台北一館舉辦，由各地家扶中心遴選推薦23位自強兒少，為給予自強兒少勉勵與肯定。副總統賴清德表示，自己從小家境貧窮，但困苦家庭長大的小孩更有克服困難的勇氣，可以說已逝父親留給自己最大的資產就是貧窮。

依據家扶基金會2022年扶助兒少服務數據分析，以家庭照顧類型來說，有64.2％是單親家庭、11.01％為隔代教養，今年表揚的自強兒少中，有15位來自單親家庭、5位生長在隔代家庭、2位兒少母親為新住民，3名兒少罹患疾病或身心障礙。

來自雲林的得獎兒少吳官穎父親早逝、母親改嫁另組家庭後，便將官穎和哥哥的監護權移轉給在雲林的阿公阿嬤來照顧，但阿嬤多年前罹患乳癌，治療後仍不幸於去年逝世，但官穎兩兄弟和阿公努力收起悲傷情緒，繼續為家中生活而努力。

今天官穎在活動現場表演武術，也說自己想要開間咖啡廳，因為裡頭的餐點可以帶給世界幸福與微笑。

另一位得獎而少郭羽瑄罹患先天性角膜白斑，視力僅剩0.1，但疾病沒有因此擊敗她，反而用百倍的努力，克服先天的不足，羽瑄希望未來能成為一名舞蹈老師，盡情享受跳舞的時光，「每轉一圈，自己就會更強大」。

賴清德表示，要珍惜逆境，因為逆境是老天爺給你的機會，雖然許多成功人士的家境不錯，但更多的是一般甚至困苦的家庭。回想自己的童年，父親在自己小時候就因為工作意外去世，某天自己回頭看，其實父親留給自己最大的資產就是貧窮，因為窮困家庭的孩子更有克服萬難的意志力和勇氣，希望家扶的孩子也能在困境中培養出韌性。

家扶基金會周大堯執行長表示，每一位自強兒少家庭環境雖然窘困，無法選擇生活環境、被迫提早長大，但他們在逆境中展現堅強韌性、積極向上、從不埋怨，將這些養分一點一滴成就人生路上燦爛的自己，努力展翅往夢想邁進。