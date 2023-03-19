台中市基層里長建請朱主席徵召台中市長盧秀燕，代表國民黨參選總統連署書，目前於全市29區，正如火如荼分區進行中。（陳世宗攝）

中市29區里長連署盼朱立倫徵召盧秀燕參選總統，曝3大優勢。

國民黨結束選策會之亂，台中市基層里長近日發動各界連署，建議國民黨主席朱立倫徵召台中市長盧秀燕代表參選總統；目前各區均有里長擔任發起人，正如火如荼進行中，預計23日收件。大甲區中山里長廖嘉佐說，盧秀燕的魅力不亞於當年的韓國瑜。

大甲區基層里長發起人廖嘉佐說，國民黨南投縣第二選區立委補選失利，讓國民黨於去年九合一選舉縣市長席次大勝後，有了省思的機會，國民黨如要贏得2024年總統大選，應體認唯有提名對的人、爭議性少的人才，才不至於現今資訊傳播迅速下，形成話題造成滾雪球效應而慘遭落敗。

廖嘉佐指出，他們是一群基層里長，在地方服務且積極參與地方選舉，衷心希望國民黨勝選的基層者，群體建請朱主席徵召台中市長盧秀燕為國民黨總統候選人，因盧秀燕是目前藍營人選中最有勝算，甚至勝過當年的韓國瑜。

連署書指出徵召盧秀燕的三大理由，「女戰男」是勝算重要因素，民進黨定於一尊將由賴清德參選，相較「男戰男」的直球對決，「女戰男」的以柔克剛，會讓民進黨慣用的群體惡向圍攻，面目猙獰顯露無遺、易遭嫌惡。

其次是盧秀燕具備「超魅力」，她自民國83年開始參政，當選台灣省議會議員、接續連任6屆立委，2018年當選台中市長，2022年連任成功，且大贏民進黨立法院副院長蔡其昌27萬票，創下九連勝的紀錄，盧秀燕魅力不亞於當年的韓國瑜。

盧秀燕個人形象清新、親和力強，疫情防疫得宜，展現高度應變能力及領導力，各項市政成績亮眼，也成立8縣市中台灣區域治理平台，最可獲得非綠聯盟大團結下，勝選的人才。民進黨執政8年，在立法院過半下，猶如豺狼虎豹，踐踏法制、民主倒退。

台中市29區基層里長們發起連署，特建請國民黨主席朱立倫徵召盧秀燕為國民黨總統候選人，讓國民黨能重返執政，維持台海安全，重振經濟。