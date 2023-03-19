電價4月調漲拍板定案，漲幅來到11％，引發民怨。粉專「工程師看政治」在臉書發文直批，去年說住宅用電1000度以下不調整，今年則是700度以下凍漲，每次漲價都伴隨政治話術，每次都說對平民傷害有限，但它就是一再發生。說不定如果下一任沒有勝選，黨還可以用對付馬英九的方式，再去對付繼任者，國家愈爛對民進黨只會愈有利。台灣好像遇到詐騙集團，好人不出頭，民眾不清醒，國家就只會被掏空一路敗下去。

工程師看政治提到，或許民眾去年看到1000度下以不漲，就覺得事不關己，今年看到700度以下不漲也有同樣想法，但這就是青蛙的心理，只要水沒燒開，刀沒刺進身體，就不知道害怕，但該來的還是逃不掉，虧錢就是要賠，電價就像海浪一樣，一波波的愈淹愈高，早晚會淹没所有人。

工程師看政治指出，去年台電虧損2675億元，今年也預期會大虧3000億，這樣深不見底的財務黑洞，無論是補貼，還是要拿大戶開刀，經濟鏈是連在一起的，所有後果必定是由我們一起扛，但對有錢人而言，電價上漲沒有感覺，例如陳建仁，在中研院躺著就有49萬月薪，絕對的安全與優渥，就算每月漲1萬，他也不會在意。

工程師看政治質疑，對蔡英文來說，這種漲幅同樣不值一提，只是少買一隻龍蝦而已，她也對李遠哲說過，2024年以後不是她的責任，現在情勢弄得再糟，都與她無關。說不定如果下一任沒有勝選，黨還可以用對付馬英九的方式，再去對付繼任者。「國家愈爛，對民進黨只會愈有利！」

工程師看政治強調，當然台電也有可能以一度超過10元的代價，付錢給工廠，請他們不要用電，以此來躲過斷電危機，但這樣也只是讓台電愈虧愈大而已，未來的日子，不管限不限電，災難都照樣在發生。

工程師直言，蔡曾說廢核不會缺電，也不會漲電價，她知道自己在說謊，我們也知道她在說謊，但全台有817萬人相信這種詐騙集團，相信他們所謂的「抗中保台」，底層一群盤子，騙子拿錢不會客氣，一旦上位，國家當然會被掏空殆盡，前陣子又有老婦要去銀行匯錢給外國情人，一連三次被阻止，整個台灣的行為，就跟這位婦人差不多，只是沒人能在櫃檯把她勸退而已。好人不出頭，民眾不清醒，國家就只會一路敗下去。