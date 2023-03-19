「閨密出遊住房專案」入住後可換上多彩的日式花浴衣，漫步至附近景點拍美照。 （日勝生加賀屋提供）

春天天氣回暖，正是出遊好時節。陽明山正值海芋花季，位於陽明山山腳下的日勝生加賀屋推出多款賞花兼住宿專案，包括體驗日式花浴衣、享受頂級奢華SPA、泡湯、品嚐精緻日料等攬客。另外，花蓮大農大富平地森林園區螢火蟲季即將開始，適逢花蓮地區柚花綻放時節，瑞穗天合國際觀光酒店推出入住親子別墅溜滑梯房，即贈12歲以下兒童免費入住，最高現省4400元。

陽明山海芋季登場 日勝生加賀屋住宿賞花專案迎客

瞄準陽明山花季商機，日勝生加賀屋推出多款花季旅宿專案，讓遊客悠閒賞花，免於舟車勞頓。（日勝生加賀屋提供）

台北陽明山每年花團錦簇的美景，是不少海內外旅客心中賞花的熱門景點，陽明山竹子湖的海芋近期陸續開花，白色花海為綠意盎然的山林增添仙氣。日勝生加賀屋，為方便旅人免於人擠人塞車賞花，特別推出賞花專車去程接駁服務，自3月20日起即可預約接駁上山賞花，讓旅客在春日時節，有個美好的賞花之旅。

館內各處擺放了夢幻海芋布置，讓旅客在旅館內也能拍美照，照片為海芋季打卡鞦韆佈置。（日勝生加賀屋提供）

此外，日勝生加賀屋也推出多款花季旅宿專案，讓遊客不用舟車勞頓，悠閒賞花。海芋有真誠與浪漫的意涵，唯美的海芋景緻，特別適合與閨密春遊賞花。期間限定的「閨密出遊住房專案」於4月1日至6月30日間入住，橫跨竹子湖海芋、繡球花花季，入住後可換上多彩的日式花浴衣，漫步至附近景點拍美照，再享受全球頂級奢華的Spa雙人療程，鬆弛日常疲累身心，隔日享用精緻日式早餐後，只需15分鐘車程即可抵達竹子湖飽覽海芋風光。若想待在房間放空，可考慮「部屋食一泊二食住房專案」，享受頂級和風湯旅住宿，晚餐在客房內品嚐精緻的季節會席日料，適合熱愛日本文化的族群。館內各處擺放了夢幻海芋布置，讓旅客在旅館內也能爽拍美照。

在春暖花開的日子，想要短暫遠離都市喧囂，「一日遊」泡湯加用餐行程，離塵不離城。旅客先享受天然白磺泉洗滌疲憊的身心靈，再品味精緻會席料理午膳，稍作休息後悠閒上山漫步賞海芋，美食、美景加泡湯的輕奢小旅行療癒身心靈。須提前3天預約。

瑞穗天合國際觀光酒店 住指定房型享12歲童免費

瑞穗天合國際觀光酒店被譽為「台版迪士尼」、「花蓮霍格華茲」，更連續四年獲得線上訂房平台評選為台灣最美飯店優勝。（天成飯店集團提供）

瑞穗天合國際觀光酒店推出大手牽小手暢遊親子別墅，6月30日前溜滑梯房贈兒童免費，最高可省4400元。（天成飯店集團提供）

瑞穗天合國際觀光酒店的金色水樂園，提供室內戶外108水池，泡湯、戲水、滑水道等各種玩水願望一次滿足。（天成飯店集團提供）

看準春遊商機，被譽為「台版迪士尼」、「花蓮霍格華茲」的瑞穗天合國際觀光酒店，占地兩萬坪的寬敞腹地，加上歐風城堡造型建築與友善親子的設施，受到不少家庭客群喜愛。即日起至6月30日前訂購指定方案，即贈12歲以下兒童免費入住，每房最多可招待4位兒童免費。

瑞穗天合國際觀光酒店提供各式水陸設施、跑跑甩尾車享受疾速甩尾快感。（天成飯店集團提供）

指定方案包括兩天一夜的「瑞穗饗樂假期一泊二食」，以及「三天兩夜第二晚半價」，選擇入住親子別墅房型，12歲以下兒童免費入住。平日兩天一夜每房19000元起，平日三天兩夜每房14250元起，親子別墅房型最多可入住6位，折算下來等於招待4位兒童免費，相當於現省4400元的兒童加價費用。一泊二食外，全家人可暢玩客房內的旋轉溜滑梯、館內金色水樂園的滑水道、飄飄河、氣泡按摩床、露天風呂等，還有跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、無限樂園、主廚花園等多元遊樂設施，滿足全家人各年齡層的旅行願望。

瑞穗天合周年慶送利多 抽1元住宿券住總統別墅

3、4月適逢酒店周年慶活動期間，4月底前入住，每晚都有周年慶賓果樂活動，天天送住宿券，有機會以1元銅板價入住占地650坪最頂級的總統別墅Villa，以及雅緻別墅Villa、城堡豪華套房、城堡精緻客房等多種房型1元入住，讓民眾省錢住星級酒店。