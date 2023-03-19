北非埃及經濟持續惡化，百姓日子愈來愈難過，養家活口已成沉重負擔。政府今年1月鼓勵民眾選購雞爪煮食，營養又便宜，埃及民怨暴衝，因為雞爪在埃及是沒人要吃的廢料，頂多留給貓狗去啃，吃雞爪是貧窮的象徵。百姓怒火已現，小小的雞爪很可能就是埃及下一波動盪局勢的爆點。

英國廣播公司報導，埃及是全球通膨重災區之一，食用油、乳酪已成市井小民高攀不起的奢侈品，有些主食價格幾個月內翻了一倍甚至兩倍。

埃及官員最近推薦大眾改吃原本上不了餐桌的雞爪，聲稱富含蛋白質，價廉物美。此話一出，小老百姓批評政府的聲浪有增無減，就連乞丐也難以接受。在大城吉薩（Giza）一處菜市場家禽肉品攤位旁行乞的男子抱怨：「天哪，別讓我們淪落到必須吃雞爪的處境。」一名有3個孩子的60多歲主婦薇妲（Wedad）吐苦水：「我每月只吃一次肉，或者根本不買。雞肉每個星期買一次。現在連雞蛋都很貴。」

埃及政府官員日前建議民眾改買雞爪料理餐食，便宜又營養。

埃及食材漲翻天的部分原因是極度仰賴進口，境內農產難以養活全國1億人口，雞吃的飼料也是舶來品。去年12個月，埃及鎊兌美元匯率重貶5成，今年1月埃及政府調低官方匯率，導致穀物等進口貨物價格遽升。

薇妲每月退休俸5000埃及鎊，一年前她自認是中產階級，現在她就像許多埃及人一樣為生活開支大傷腦筋。她好不容易湊了一點錢到市場買雞肉：「有個攤商告訴我今天去骨雞肉每公斤賣160鎊，其他攤子價格更貴，175鎊、190鎊，甚至200鎊。雞腿賣90鎊，如今雞骨頭也可以賣錢了，雞爪只要20鎊。」她擔心不久之後家裡恐怕難有雞肉上桌，「我連扁豆湯食材都快買不起了」。

Egypt's Government is asking Egyptians to eat chicken feet, as the country's economic situation is tough.



Egypt is suffering a record currency depreciation and the worst inflation in 5 years, making food so expensive and many people can no longer afford chicken, a dietary staple pic.twitter.com/leHvS1jQvU — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) January 22, 2023

埃及總統塞西（Adbdul Fattah al-Sisi）談起當前經濟困局時常歸咎於2011年革命運動與人口快速增長，新冠疫情、俄烏戰爭也是他眼中的禍因。埃及是全球小麥進口量第二大國，俄羅斯與烏克蘭則是出口大國，兩國交戰阻礙小麥出口，價格大漲，麵包也貴了很多。俄烏兩國以前常有許多人赴埃及觀光，戰爭直接衝擊埃及旅遊業，在新冠肺炎大流行之前，埃及觀光業占GDP約5%。

埃及前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）、穆希（Mohammed Morsi）接連因經濟引發的動亂而垮台。如今埃及民間已有跡象顯示，經濟問題點燃的怒火將令動盪再現。

埃及首都開羅婦女在超市購物，盯著貨架許久仍下不了手。（資料照／路透社）

一名家庭主婦在社群媒體發布影片怒斥現任總統塞西：「我沒辦法形容，咱們女人家有多麼後悔當時把票投給了你。你害我們過著地獄般的生活。」她在影片裡一邊數著錢包裡的小面額硬幣一邊質問總統，就這麼一點點錢如何能讓她餵飽孩子們。

分析家認為，埃及施政錯誤令經濟狀況更糟糕。美國智庫中東政策解放研究所政治經濟學家卡達斯（Timothy Kaldas）說，塞西執政以來，國營事業版圖擴張，總統、軍方、國安與情治單位的權力與影響力均見增加，例如軍方拿到多筆政府大型建設案合約；民營企業參與程度驟減，非政府機構連競爭機會也沒有，許多外資撤離。