三重小和平公園於去年9月啟用後， 陸續接獲民眾反映小和平公園遊具發生靜電問題，三重區公所獲悉後隨即邀請專家學者指導，進行處理改善；三重區長王坤南表示，目前公所已採取多元方式改善，該公園的遊戲區已無發生遊戲場靜電問題。

王坤南表示，近年台灣多處遊戲場發生多起靜電問題，究其原因主要是因為塑膠人工草皮阻礙了人體身上靜電的釋放，過去的處理方式主要是灑水及設置靜電棒，但此種做法顯然有所不足，且每位小朋友要遊玩使用前，必需先去觸摸靜電棒以釋放身上的靜電，此做法也許非最完善的處理方式。

他說，針對小和平公園靜電問題，區公所已陸續採行多元的改善方式，主要透過4項辦法改善，包括在人工草皮下方佈電網線將地網擴大、埋深導電地棒、於人工草皮草縫間鋪砂石以及在遊具及人工草皮表面噴塗防靜電液。

王坤南說，為了能夠積極防治靜電，公所採多元處理方式，此外同仁也不斷積極觀測靜電處理、改善情形，目前現場已無發生遊戲場靜電問題，請民眾勿接收不實訊息，公所也會持續觀察監測，提供更完善的遊憩空間。

他強調，另也籲請若有家長帶小朋友來現場遊玩時，請提醒小朋友切勿將小礫石隨意丟棄在草皮，除增加管理困難外，也影響遊憩安全。