曾是知名台企的上海麵包品牌克莉絲汀，近日被曝人去樓空，上海總部僅剩一位保全留守。克莉絲汀本月10日公告表示，截至2月28日拖欠款項合計約5700萬元（人民幣，下同），同時銀行帳戶也因供應商提告被凍結。甚至從去年12月起，旗下所有門市已暫停營業，也被感嘆「一代上海人的記憶不再」。

另據《新京報》報導，近年退出經營角色的台籍創辦人羅田安日前表示，對克莉絲汀2022年6月配股所得資金是否用於公司一般營運「鄭重懷疑」，聲稱近日將赴港交所舉報。

據了解，克莉絲汀由台商羅田安1993年在上海創立，生產銷售烘焙產品，被視為知名台企代表之一，主要在長三角地區營運。直至2012年2月登陸香港聯交所，被喻為「烘焙第一股」，全盛時期在上海擁有543家門市、全大陸超過千家。

但據財報顯示，從2013年至2021年，克莉絲汀已連續9年虧損，加上過去幾年歷經疫情衝擊，以及股權轉移與財務糾爭，羅田安持股下降後已非實質控制人與董事會成員，因而褪去台資色彩。