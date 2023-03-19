Shohei Ohtani is a cameraman for Murakami

大谷くん 嫌がる村上くんを全力撮影💛

変な音が入ってたので上げなおし pic.twitter.com/Xx6FlDf2KF — 🦄 (@Syo365a6oOo0) March 19, 2023

順利打進4強的日本武士隊，今（19）日被賽會安排在佛羅里達國際大學進行訓練，日本主將大谷翔平似乎沒有任何壓力存在，甚至在空檔之餘充當起攝影師，將隊友的一舉一動記錄下來。

據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，大谷翔平完成投球及打擊的訓練後，發現隊友努特巴（Lars Nootbaar）腳下有一台攝影機，便高興地拿在手上拍攝，努特巴也很配合對著鏡頭比出「YA」的手勢，隨後大谷翔平找到下個目標村上宗隆，後者則是害羞地用手擋住鏡頭，大谷不死心繼續特寫村上宗隆，2人帶著笑容結束練習。

預計將在4強代表日本先發登板的佐佐木朗希，19日在牛棚中投了32顆球，針對自己投球狀況，佐佐木朗希說道：「很高興能在健康的狀態下投球，不過到了正式比賽，投手丘及時間方面有些不一樣，希望能拿出最好的表現。」佐佐木朗希也提到，相較於前幾天來到邁阿密，時差的影響已經降到最小的程度。

談到4強對手墨西哥，日本總教練栗山英樹相當有幹勁地表示，「墨西哥隊優秀的選手很多，好幾個大聯盟的球員，是一支實力倍數相乘的球隊，我會好好分析他們。」相較於精力充沛的選手，61歲的栗山英樹相當感嘆，「我還是深受時差困擾，但我問了球員，大家都說沒有問題，年輕真好啊。」