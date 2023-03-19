竹聯幫明仁會的春酒晚宴，大批黑衣人擠滿大直萬豪酒店。（翻攝畫面）

竹聯幫明仁會日前高調春酒，猶如挑釁公權力，引發社會觀感不佳。警政署除全國大掃黑之外，也針對3月6日明仁會在大直萬豪的那場「導火線」餐會，報請台北地檢署指揮偵辦。警政署長黃明昭指出，對於參與明仁會當天春酒的幫派分子，刻由刑事局及台北市警局組成專案小組，深入偵蒐不法事證及金流來源。

以往黑道幫派的婚喪喜慶活動，若以幫派名義參加，都會成為警方掃黑的蒐報內容，但像明仁會這次，針對單一餐會報請檢方偵辦，非常罕見，也展現警政署鎖定明仁會打擊的決心，17日黃明昭出席刑事局掃黑成果記者會，至少兩度加重語氣提及「囂張的明仁會」，強調警方絕對會反擊。

據了解，除明仁會之外，3月4日先一步在萬豪酒店辦約80桌春酒的旭仁會，雖是以公司行號名義邀宴，但該場餐會，警方也報請北檢偵辦。仁堂旗下2個分會，都成為掃黑頭號目標。

據了解，明仁會該場約80桌的餐費，加上旗袍辣妹的出席費等，要價數百萬元，都是由該幫會自己埋單，但是否有幕後金主資助？或是大哥自掏腰包？是否為詐欺、販毒等不法所得？這些檢警都要進一步釐清，依組織犯罪條例偵辦。

黃明昭強調，針對急速擴張的竹聯幫明仁會近年不法行為，警政署實施聚焦打擊並強力壓制囂張氣焰，自2020年以來，移送該幫派55件530人，而且人數逐年遞增，國人切勿輕信其表面的奢華行為而忽略背後所付出的慘痛代價。