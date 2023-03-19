大陸江蘇省蘇州市近日瘋傳一宗恐怖的冰箱藏屍案，一名查姓女子將龐姓丈夫殺害後，把屍體藏在住家冰箱長達15個月，期間她還拿丈夫的手機冒用死者微信者，向夫家詐騙20萬人民幣（約合台幣90萬元）。查姓女子的母親在上個月到她家，準備做飯時打開冰箱發現屍體，才向警方報案。

綜合陸媒報導，龐姓男子與查姓女子於2020年結婚，居住蘇州市姑蘇區驛東苑，龐某在蘇州從事房產中介工作。據社區業物人員表示，龐某生於1993年，夫妻兩人育有一女。查女性格靦腆，最近還看到龐某社交帳號有更新，但有一段時間沒有看到龐某本人。

圖為蘇州殺夫藏屍案地點。（圖／上游新聞）

龐某友人證實，龐某死後被查某藏在家中的大冰櫃。周邊商戶和小區居民透露，早前查某的母親到家中煮飯時發現了藏於冰箱的屍體，才勸查某自首。居民說，「2月底有警車來我們才知道」。

小區工作人員也表示，案發時間是在2月底前後，女方親屬發現被冷凍的屍體後報警，死者被害具體時間尚不清楚。據透露，案發疑似因經濟等原因。

查某今年曾在社交平台更新過多則影片，多以情感為主。最近一次是在2月13日。 3月10日，曾有網友在其2月9日發布的短片下留言詢問：「你老公呢？」

有消息指出，龐某遇害後被藏屍在冰櫃中超過15個月。查某使用丈夫的手機和社交帳號，騙取夫家翁姑20萬元人民幣。目前，龐某和查某的住處門口已被警方貼上封條，有工作人員在門外值守。

死者的一名前同事透露，印象中龐某人很好很上進，在蘇州買房，然後開了個房產中介公司，「前兩天我們以前的同事都知道龐某死了，傳女方外面欠了很多錢」。另一友人則說，查女喜歡在直播平台上為一名男主播刷禮物，甚至還排到該平台打賞榜的第一位，龐某過去曾借錢為女方還債。