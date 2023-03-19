由於北方海面有水氣通過，明（20）日清晨北部地區有飄雨機會，白天起各地轉晴到多雲，僅東半部地區有零星降雨。氣象局表示，周四（23日）前天氣漸偏暖熱，周五（24日）後雲量增多，高溫稍降。

氣象局指出，明天清晨北部地區有飄雨機會，白天起風向轉偏東風，各地轉晴到多雲，僅東半部地區有零星降雨；溫度方面，北部及宜蘭、花蓮白天高溫明顯回升，約在26度左右，其他地區可達27至30度，尤其在南部近山區有30度以上高溫，至於各地早晚低溫約17至20度，中南部日夜溫差大。

氣象局分析未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二至周四（21日至23日）風向偏南風到西南風，各地大多為晴到多雲，只有周二東半部有零星短暫雨；各地最高最低溫上升，白天普遍有夏天的感覺，部分近山區或河谷有接近35度的高溫。

周五台灣北方遠海有鋒面通過，水氣稍增，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫雨，白天高溫稍降，其他地區維持多雲到晴的天氣；周六、下周日（25日、26日）東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率提高，其他地區雲量增多，迎風面的北部、東北部天氣轉涼。