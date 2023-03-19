左營分局長邵明仁（中）率隊到世運主場館外宣導反詐騙。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

南韓女團BLACKPINK演唱會18日晚間起接連兩天在左營世運主場館開唱，場外接連傳出民眾購買黃牛票的糾紛，警方獲報後到場處理，陸續將兩件賣黃牛票的嫌疑人函送橋頭地檢署偵辦。

左營警方調查，5名被害人透過網路匯款向43歲辛男、32歲覃女2人購買演唱會A區門票，但辛男與覃女到場面交時卻只給C區的門票，此令5名被害人無法接受，質疑遭騙票，損失金額共約4萬9600元。

另一件也是類似的手法，5名被害人稱透過網路與56歲蘇男聯繫並匯款購買演唱會門票，分別購買1至5張，每張票價為3800至6800元不等，但於18日演唱會開演前沒有拿到門票，本以為可由蘇男協助帶入演場會會場內，但仍無法順利進入會場。被害人質疑遭到詐騙，因此決定提告詐欺，此案被害人共計購25張門票，詐騙金額為13萬元許。

為防止演唱會門票的詐欺案再次發生，左營警方也接連兩天由分局長邵明仁率隊，到世運主場館外宣導反詐騙。警方於18日加派多名警力加強步行巡邏，見疑似黃牛者即上前了解盤查，今日已無看到黃牛票高調賣票，場外也未看到有粉絲舉牌求票的現象。

警方也呼籲，接下來高雄世運主場館將舉行「五月天」演唱會，詐騙集團可能會藉此在網路上假賣門票，吸引粉絲主動私訊，要求先匯訂金，等對方收到錢後就人間蒸發。警方籲請民眾避免向不明人士購買門票，以免上當。