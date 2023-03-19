民進黨立委初選20日起登記，王世堅日前曾說，不可能回到第三選區（中山、北松山）或第五選區（中正、萬華），若參選就會在20日上午至黨部報到。然今晚就爆出，王世堅確定參選第二選區（士林、大同）。王世堅也證實，響應賴清德「沒有現任優先」的說法，一定會領表登記。

王世堅曾表態角逐第五選區立委，但為禮讓友軍、現任立委林昶佐而不選，然林昶佐17日決定不競選連任，王世堅仍不鬆口僅說，不可能回到第三選區或第五選區，若參選就會在20日上午至黨部報到。而今晚就傳出，王世堅確定參選第二選區，挑戰現任立委何志偉。

王世堅回應，確實已經決定參戰第二選區立委，明日將領表登記。然是否擔憂違背誠信條款？王世堅強調，這部分由選民決定，他響應賴清德曾說「沒有現任優先」，「一定會去（領表登記）」。

民進黨台北市黨部主委張茂楠則說，王世堅確定參選，台北市黨部早已知情，只是無法對外公開。