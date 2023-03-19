今晚在東方文化色彩濃厚的嘉義市九華山地藏庵廣場上演史上第一場東西方合併的街舞賽事「天下舞道會」。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

今晚在東方文化色彩濃厚的嘉義市九華山地藏庵廣場上演史上第一場東西方合併的街舞賽事「天下舞道會」。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

今晚在有300多年歷史，東方文化色彩濃厚的嘉義市九華山地藏庵廣場上演史上第一場東西方合併的街舞賽事「天下舞道會」，標榜以「東方靈魂，西方節奏」為主題，匯聚全台上百位街舞好手和五國街舞菁英同場競技，吸引許多愛好街舞的民眾到場觀戰，地藏庵廟埕在絢麗燈光和樂音下，顯得熱鬧滾滾。

天下舞道會主辦人田欣說，來自全台各地的街舞好手今晚聚集在九華山地藏庵一較高下，指一般街舞常讓人覺得是西方的象徵，事實上台灣的街舞舞者實力也很驚人，連法國主辦方都指定要在台灣辦資格賽，所以在「逐夢者」街舞團隊推薦下，特別選定到九華山地藏庵辦比賽。

九華山地藏庵黃俊森說，九華山地藏庵歷史已300多年，這次能舉辦世界舞林大賽，東西方合併是天作之合，希望未來每年都有機會舉辦。嘉義市長黃敏惠也特地出席活動為參賽選手送上鼓勵，期待以充滿街舞魅力的競賽引領更多人了解街舞魅力，前來嘉義市感受「街舞首都」的精采。

嘉義市長黃敏惠也特地出席活動為參賽選手送上鼓勵。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

在「天下舞道會」的活動會場，各界來賓合影留念。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠表示，嘉義市近年來街舞運動蓬勃發展，越來越多的年輕人用活力及熱情勤練舞技，發揚街舞運動，市府支持青少年街舞文化，也很高興見到此次賽事主辦單位，同時也是嘉義在地舞者的築夢者近年的成長，選手們以一次次的街舞挑戰砥礪自身、累積實力，讓街舞不只是街舞，更成為培養孩子品格發展之道，期待充滿創新、東西共融的「天下舞道會」能夠持續舉辦，讓這條對的道路有越來越多人同行。

主辦單位表示，今日的精采賽事結合東方文化「道」思想，結合西方節奏舞蹈，呈現豐富多樣賽事，包括「Nanterious 法國資格賽」、「南北爭霸賽」、「霹靂舞國際表演賽」以及「跨國公益城市交流活動」，其中法國資格賽將從全台舞者選出1位青年組與成年組代表台灣征戰法國，為台灣爭光。

主辦單位特別感謝黃敏惠與市府長期以來對街舞運動的支持，以及九華山地藏庵提供充滿東方韻味的場地，和多家廠商的協助，鼓舞街舞運動不斷前行。