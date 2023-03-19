在大陸經濟復甦之際，人行17日A股盤後宣布全面降準1碼，預計釋放長期資金人民幣5,000億元，將向市場「放水」助攻。上證指數、深證成指17日分別收漲0.73％、0.36％，2023年以來分別累計上漲4.3％、1.45％。

綜合陸媒報導，近日包括中信證券在內，大陸各大券商陸續分析降準對A股的影響，且普遍持正面看法。中信證券指出，1月至2月大陸宏觀數據顯示開年經濟修復趨勢，預計未來兩個月經濟年增率將進一步修復，市場對2023年經濟年增率的預期也上修，超預期降準幫助政策預期回升。