一段烏克蘭部隊自行拍攝的影片顯示，包括美製M113，以及和荷蘭提供的 YPR-765裝甲車，伴隨著重機槍的射擊聲在遍布彈坑、壕溝這種障礙不斷的泥地裡衝鋒，彷佛是第一次世界大戰的情景。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)表示，美國正在協助烏克蘭訓練和裝備幾個機械化步兵旅，期望突破俄羅斯的防禦。訓練顯然還沒完成，而烏克蘭在尚未裝備之前，就試圖以目前已有的裝甲車來突破俄軍包圍。

報導稱，3月15日，烏克蘭在扎波羅熱州新達尼利夫卡(Novodanylivka)， 以M113、YPR-765裝甲車對俄軍發動襲擊，但是沒有成功，俄羅斯聲稱擊退烏克蘭的攻勢，影片顯示，事後在開闊地帶有幾輛燃燒的裝甲車。

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❗️In the district of #Bakhmut, soldiers are storming the Wagner positions with the support of #M113/YPR-765 armored personnel carriers pic.twitter.com/vR3I5pxgiz — Sander (@SanderRegter) March 18, 2023

M113， 和它們的荷蘭表親YPR-765，顯然不能擔任「矛尖」的主戰坦克，它們畢竟只是運兵之用，而且又屬於上世紀60年代的科技水準，防護力不足，衝鋒失敗也是可想而知。但是烏克蘭軍方的這波衝鋒逼近了新達尼利夫卡，略為窺知俄軍的防禦情況。一種看法認為，這是烏軍對春季攻勢的一次前期試驗。

英國國防部的最新情報稱，俄羅斯將很快提出新一波的徵兵命令，以補充兵力報告指出，俄羅斯杜馬（立法機關）提議，將徵兵年齡段從18~27 歲男性，改為21~30 歲男性，可能在明年1月生效。