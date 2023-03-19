港媒《香港01》獨家報導稱，前總統馬英九或將於3月底至4月初訪問中國大陸，北京大學、復旦大學、湖南大學都在其預定行程之中，馬英九將與相關大陸高校台灣師生舉行座談會，並將於近日正式對外宣布。

傳聞馬英九可能造訪學校任教的台籍教師告訴《香港01》記者說，有接到校方通知，準備與馬英九座談會的發言，主題圍繞在兩岸學術交流的意義，也有安排學生屆時在座談會上提問互動。

此外，今年舉辦的清明公祭軒轅黃帝典禮，將於4月5日在陝西省黃陵縣舉行。《香港01》也獲知，該活動過往都由陝西省政府主辦，今年則罕見地由國台辦、國務院僑辦、中華全國歸國華僑聯合會與陝西省政府共同主辦。由國台辦領銜主辦祭黃帝典禮，以及時間上的安排，也給了馬英九訪陸之行是否出席的想像空間。

馬英九此行訪問大陸時可能安排與大學生進行座談，主題圍繞在兩岸學術交流的意義，並安排學生在座談會上提問互動。圖為2015年馬英九與習近平在新加坡會晤。（圖／王爵暐攝）

截至發稿前，媒體記者曾以電話向馬英九辦公室人員聯繫，但未獲得回應。

馬英九於2008年至2016年連續2屆擔中華民國總統，任內力主兩岸和平發展路線。卸任前夕的2015年11月7日，馬英九與習近平於新加坡舉行歷史性的兩岸領導人會面。倘若馬英九訪陸行成真，可望再寫下兩岸關係史新的一頁。