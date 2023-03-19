南韓高人氣女團BLACKPINK 3月18日、19日一連兩天在高雄開唱，不僅讓全台歌迷嗨翻，也吸引不少明星藝人前往朝聖。豈料，演唱會卻亂象頻傳，也引發不少爭議，女星賈永婕此前才遭到網友抨擊她站起來「阻擋視線」，又因其轉發的動態，被網友質疑是以特權幫朋友拿到公關票，她為此再度親自回覆澄清。

Rosé中文謝高雄Lisa熱舞嗨爆 應援TIME燈海超壯觀。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

此前有網友在《Dcard》發文，指出女星賈永婕也是因站著看表演而遮擋視線的其中一人，引發不少網友的抨擊聲浪。對此，賈永婕於今(19)日在臉書發文回應，指出：「昨天我坐在舞台側邊6800的位子，現場的氣氛真的很嗨！靠舞台中央區域的觀眾都站起來，我們也要站起來才能看到。但是今天發現有造成後面朋友的困擾還是抱歉，以後會多注意的！」期望能平息網友怒火。

豈料，賈永婕在IG轉發的限時動態中，其中一則轉發親友的內容中，因配文提及：「讚嘆我姐！只有她可以在最後一刻幫我們拿到票。」的字句，而有網友發現該限時動態後，懷疑是她「幫朋友拿到公關票」，並於她在臉書的道歉貼文下方留言區寫下質疑字句。

對此，賈永婕親自在底下回覆，指出是因「朋友臨時不能去。」此外，賈永婕的親友也幫忙澄清，表示：「賈永婕朋友臨時不能去的票她是賣她妹妹，我們的票是自己買到的，正正當當的為什麼不能po出來？」反駁網友的質疑。另外，也有不少網友幫忙緩頰，指出：「別買不到票就講酸話嘛」、「人家有能力拿到就行了。」