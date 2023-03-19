衛福部食藥署今天晚間表示，有關美國疾病管制暨預防中心（CDC）評估華盛頓州5起A肝案例疑似與市售冷凍草莓有關，美國食品暨藥物管理局（FDA）已發布警訊下架回收，出問題的草莓與台灣進口批號不同。

食藥署透過文字說明，經查詢系統，去年1月1日至今年3月19日，僅Kirkland Signature冷凍草莓共輸入19批、計100.57噸，產品來源產地雖與回收警訊相同，均為墨西哥，但台灣這些進口冷凍草莓的規格及效期與目前美國FDA發布回收批號不同。美國FDA這則警訊載明，相關產品僅輸銷美國特定州別。

食藥署提醒，A型肝炎是由A型肝炎病毒引起的肝臟發炎，主要是由食物途徑傳播，絕大多數感染者都能完全康復。

食藥署呼籲，常常洗手可預防許多疾病的傳播，包括A型肝炎，並且應特別注意不要攝取不乾淨或沒煮熟的食物，至於旅行者最好以瓶裝水或蒸濾水代替公共的飲泉水。