WBC（世界棒球經典賽）正式來到4強階段，美國、古巴、墨西哥及日本將爭取冠軍賽門票，一如過去幾屆，今年經典賽仍然不會舉辦季軍戰，4強落敗的兩支球隊並列季軍。

據日本媒體《每日體育（デイリースポーツ）》詢問WBC不進行季軍戰的理由，一位大聯盟相關人士回應：「考慮到以大聯盟為首的職業聯賽即將開幕，為了讓選手盡早回到所屬隊伍，做好新賽季的準備，因此選擇不舉辦季軍戰。」過去4屆的WBC都是辦在3月，今年大聯盟將在台灣時間31日展開例行賽，日本職棒則是30日，由日本火腿坐鎮新主場迎戰東北樂天金鷲，22日結束WBC冠軍戰後，選手仍有一個多星期的時間做調整。

美媒《CBS Sports》報導，本屆WBC總獎金為1440萬美元（約新台幣4億4084萬），進入會內賽的20支球隊能拿到30萬美元（新台幣918萬），闖進複賽則進帳40萬美元（新台幣1224萬），若以小組第一晉級則多拿30萬美元，8強、4強的獲勝獎金為50萬美元（新台幣1530萬），加上冠軍獎金100萬美元（新台幣3061萬），冠軍隊伍最多可拿下300萬美元（新台幣9184萬），不過對於身價動輒千萬美元年薪的球員，打經典賽更多的是為國爭光。

《每日體育》也針對未來4強、冠軍賽是否會移師美國以外的國家舉辦，以及美國、日本預賽同組可能性來做提問，大聯盟相關人士則說：「關於賽場及分組，將在舉辦的前一年進行討論，所以目前無法回答。」另一官員則透露：「我們會持續拓展觀眾群，探索各種賽制的可能性。」